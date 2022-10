Assandca detecta noves necessitats entre els pacients de càncer

El president d'Assandca Josep Saràvia, ha anunciat aquest matí en el marc de la presentació de la Caminada Contra el Càncer 2022 que, des de l'associació, "cada dia més ens estem trobant amb demandes noves que no estaven previstes", com gent que arriba per nous tractaments que no es coneixien. A més, Saràvia ha lamentat situacions complicades com la de molts familiars que tenen problemes per a assumir el cost de productes dietètics exclusius de molts pacients, sobretot de menors, que poden arribar a tenir un preu setmanal de 400 o 500 euros. "Donem suport amb allò que podem. No podem arribar a tothom ni a tots els casos, però intentem totes les demandes i buscar una sortida" ha afirmat. Pel que fa a l'esdeveniment, Saràvia ha afirmat que "aquest any el repte és més especial perquè és l'any que tornem normalitat", i ha assegurat que els diners recaptats es destinaran al suport dels pacients amb totes les necessitats que puguin tenir, la majoria, pisos tutelats o suports econòmics.

Assandca, a les portes de celebrar una dècada de col·laboració amb la Fundació Jacqueline Pradère i Pyrénées, espera enguany batre rècord d'assistència i recaptació a la novena edició de la Caminada Contra el Càncer. Així, tal com ha anunciat aquest matí el director de màrqueting del Grup Pyrénées Àngel Alonso durant la presentació de l'esdeveniment, l'associació té com a objectiu arribar a exhaurir unes 1.500 unitats de samarretes en aquesta novena edició de la caminada, unes 300 més que les que es van entregar l'edició passada."Aquest any hem volgut fer un color més estrident, més fluor. No només perquè és color de tendència, sinó perquè en un moment com aquest volem donar llum, volem donar color, volem cridar una mica. I, aquests colors, ens ajuden molt a donar aquest missatge a tothom" ha assegurat.

L'any passat, l'esdeveniment va superar els 9.000 euros de recaptació tot i que Saràvia ha puntualitzat que sovint, un 30%, s'acaba destinant a les despeses d'organització. Pel que fa al recorregut, serà de 3,7 quilòmetres com els altres anys, i el recorregut es mantindrà pràcticament igual amb una petita variació a la sortida, que s'ha traslladat fins a la plaça del Poble d'Andorra la Vella.