Assandca recapta 5.600 euros amb la polsera solidària

Andorra la VellaL'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha recaptat un total de 5.607 euros amb la venda de la polsera solidària creada amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Des de l'entitat informen que el producte segueix disponible fins al final de les festes de Nadal a la seva pàgina web.

Aquesta edició hi han col·laborat Perfumeria Júlia, Grans Magatzems Pyrénées, Gala Perfumeries, Farmàcia Galeno, Perruqueria Estefi, Hard Rock Cafè i Vall Banc, alguns dels quals, a banda de comercialitzar la polsera solidària, han fet propostes pròpies per recaptar fons. Així, exposen que Hard Rock Cafè ha creat un còctel solidari, el Drink Pink Punch i ha aconseguit sumar mil euros. Un altre és l'Stillness centre d'Estètica i Farmàcia Margalef, que han donat part de l'import de les vendes de productes. I la Farmàcia Torrent d'Encamp, que ha cedit un any mes a l'entitat la recaptació dels perfums solidaris.

També, Roca & Ribes i altres comerços han dedicat a l’entitat una part de recaptació, a més de col·locar guardioles i díptics d'exploració mamària en els establiments. En conjunt, aquestes vendes i les quantitats recollides en diferents guardioles sumen 2.561,91 euros.

D'altra banda, clubs esportius com Andorra Hoquei Gel i Inter Club Escaldes han creat samarretes solidàries pròpies per recaptar fons, i l'FC Rànger's de futbol sala ha dissenyat un braçalet. El Basquet Club MoraBanc Andorra i el Futbol Club Andorra han fet publicacions a les xarxes expressant el seu suport a les pacients de càncer de mama, un fet que qualifiquen de molt destacable tenint en compte l'efecte exemplaritzant que els esportistes tenen sobre la població i, en particular, sobre els infants.

A tots ells, Assandca els agraeix l'organització d'activitats i el suport en la divulgació de la problemàtica de la malaltia, malgrat la situació de pandèmia, així com els 9.168,91 euros que sumen la venda de la polsera i la resta de propostes, que permeten a l'associació continuar facilitant als pacients tant els serveis habituals com ajudes adaptades a situacions personals.