Assandca i Vall Banc llencen el segon repte de la campanya 'Fes-t'ho mirar' per prevenir el càncer de pròstata

Andorra la VellaL'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), juntament amb Vall Banc, llencen el segon espot i el segon repte de la campanya 'Fes-t'ho Mirar!', amb l'objectiu de seguir conscienciant a la societat de la importància de la prevenció per a la detecció precoç del càncer, tal com ha explicat el director general de negoci de Vall Banc, Sergi Martín, qui ha agraït la tasca d'Assandca per trencar tabús. "Es tracta de parlar del càncer i parlar de la malaltia amb naturalitat per conscienciar a la societat", ha indicat. En aquest cas, la campanya va destinada al càncer de pròstata, tot coincidint amb el Dia mundial de la malaltia, el proper 11 de juny. El càncer de pròstata és el més comú en els homes i és el segon tipus de càncer amb més casos i la segona causa de mort dins els càncers en general, ha indicat el president d'Assandca, Josep Saravia.

Per tal de conscienciar a la ciutadania, aquest segon repte consta d'un espot publicitari i de reptes saludables de la mà de la preparadora física, Judith Arbós, qui ja va dur a terme un programa d'activitat física per a tots els supervivents de càncer. Així, cada dia de la setmana es plantejaran diferents reptes mitjançant vídeos curts a través de les xarxes socials "per reeducar a la gent i inculcar-los el fet de fer activitat física o exercici físic", ha dit Arbós. Així, primer hi haurà un vídeo de presentació sobre els beneficis que aporta fer exercici i després n'hi haurà un altre sobre petits canvis d'hàbits com el fet de deixar d'utilitzar el cotxe o l'ascensor "que poden millorar molt la qualitat de vida", ha comentat.

La resta de vídeos seran pautes generals sobre activitat física perquè "cada persona és un món diferent" i han de ser una manera perquè la gent comenci a fer activitat física, ha indicat la preparadora. Així, en aquestes pautes generals, es posaran exemples de fer treballs de resistència, estiraments, treballs de força a la llar i treballs cardiovasculars amb escales. D'aquesta manera, Arbós ha recomanat que si la gent s'enganxa i vol fer un treball més específic, és recomanable que "es posin en mans de preparadors físics". Des de l'OMS es recomana que es facin 150 minuts d'activitat física setmanals.

Aquest segon espot forma part d'una campanya amb un total de quatre reptes, que ja es va iniciar amb el càncer de còlon i que continuarà a l'octubre amb el càncer de mama i al novembre amb el del pulmó, coincidint amb els dies mundials d'aquestes malalties. Saravia ha comentat que aquests són els quatre tipus de càncer que es donen més a la població, i per aquest motiu ha demanat que es poguessin fer cribratges de tots quatre. Actualment, ja hi ha una campanya per la detecció precoç del càncer de mama i una pel de còlon, tot i que el president de l'associació desconeix si la del colon ja s'ha posat en marxa o encara no amb la pandèmia de la Covid-19. De fet, ha indicat que el ministeri de Salut no era contrari a la idea de fer un cribratge pel càncer de pròstata "però amb la Covid-19 ha quedat en suspens" i esperen, de cara a finals d'estiu, poder recuperar les converses amb l'executiu. En aquest sentit, també ha explicat que el càncer de pròstata es pot detectar a partir d'una prova PCA amb un indicador de sang i "és recomanable que a partir dels 50 anys, els homes, es facin una prova cada cinc anys perquè si es detecta a temps, és un càncer que no és molt agressiu al principi".

D'altra banda, Saravia ha tornat a posar en dubte les dades estadístiques del Govern. Per aquest motiu, ha comentat que si a Espanya es detecten 147 càncers de pròstata per cada 100.000 habitats, Andorra podria tenir-ne entre 80 i 100 anuals. A més, sobre el fet que sigui tabú, Saravia ha informat que moltes persones es van a tractar a fora d'Andorra perquè així no les coneixen, i això fa distorsionar les estadístiques de l'executiu. "El càncer és tabú i les seqüeles que provoca ho són", ha declarat. Finalment, des d'Assadanca segueixen reivindicant la radioteràpia i millors números estadístics, i esperen que un cop superada la fase dura de la pandèmia, es puguin reprendre converses i campanyes amb el Govern.