Assemblea d'Habitatge Digne el 10 de març per decidir si es convoquen més manifestacions

Andorra la VellaLa Plataforma per un Habitatge Digne decidirà el proper 10 de març si es convoquen noves manifestacions de protesta per la dificultat d'accedir a un habitatge digne a un preu assequible. La decisió es prendrà en el marc d'una assemblea. Els impulsors del moviment demanen que assisteixin a l'assemblea tots aquells que estan farts de la situació actual. Es farà un balanç de les accions que s'han engegat fins ara, on s'incloïa la queixa per la possibilitat que la padrina que viu a l'edifici de TheGrefg fos desnonada. El punt més important, però és decidir quines són les accions que s'impulsen a partir d'ara. I dins d'aquestes opcions hi ha la possibilitat de tornar a l'origen de tot plegat que van ser les tres manifestacions inicials. Serà en tot cas l'assemblea, si hi ha quòrum suficient, qui decideixi.