Astrié defensa la utilitat de l'ADN caní

Andorra la VellaEl cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié, defensa la taxa de l’ADN caní que sis comuns aplicaran ja aquest any. En aquest sentit, ha recordat que si bé l’ADN servirà per “castigar comportaments incívics” també serà útil per al reconeixement de gossos perduts o abandonats. I en aquest sentit, ha subratllat que a Andorra la Vella la feina que s’ha fet per fer una crida als ciutadans a fer aquest ADN a les seves mascotes ha servit per “depurar” el registre del qual es disposa i posar-lo al dia. Així, s’han detectat 300 gossos “que estaven censats i que ja no existeixen”.

Astrié ha remarcat que es tracta d’una campanya “complexa” ja que implica una aplicació simultània per part de les sis corporacions comunals implicades i ha concretat que una de les dificultats precisament és que el registre dels animals no estava al dia, tot i que ha afegit que gràcies a la iniciativa ara es podrà depurar. Ha recordat que és una taxa que es va considerar “necessària” i “interessant” tirar endavant i que és “finalista”, amb la qual cosa es destinarà “als gossos, a serveis per als gossos”. També ha reiterat que es tracta d’un projecte lligat al reglament del Govern que obliga al genotipatge dels animals a partir del gener del 2022, i, per tant, es tracta d’una “obligació” legal.

I pel que fa als crítics sobre la utilitat d’aquest ADN, Astrié ha manifestat que els experts defensen que com més gran sigui la presa de mostres dels gossos més gran serà l’èxit de la campanya. I també ha reivindicat que ara es pugui sancionar actes incívics quan per exemple des d’Andorra la Vella fa anys que es fan campanyes per a la conscienciació i la pedagogia dels propietaris. En aquest sentit, defensa que ara hi haurà sobre la taula “una eina més” per tenir els carrers nets.

Cal recordar que per facilitar la gestió d’aquesta identificació a través de l’ADN caní, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria assumiran fins al 31 d'agost, el cost íntegre de 28,50 euros corresponent a l'anàlisi d'ADN.