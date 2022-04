Els atacs continuats posen en entredit la ciber-seguretat d’Andorra

La denegació de servei comença a ser una preocupació quotidiana per als usuaris d’internet al país. Andorra Telecom ha patit els darrers dies diversos atacs hacker, en opinió d’alguns tècnics informàtics i ‘youtubers’, per culpa d’un nivell deficient en ciber-seguretat. En aquest sentit, demanen que es prenguin mesures i es destini una major inversió per aturar atacs que es considera que es podrien evitar.

Un dels ‘youtubers’ que ha expressat la seva preocupació és el madrileny Corbacho, amb més de 400.000 seguidors al seu canal. “Em salta la DNS que no es pot, estic escoltant música i es talla, estic amb un directe i es talla”, es queixa el jove ‘streamer’ que, segons el canal de televisió espanyol ‘la Sexta’ ingressa entre 10.000 i 40.000 euros mensuals a través de la seva activitat a internet. Altres ‘youtubers’ igualment instal·lats al país lamenten l’estat de la ciber-seguretat a Andorra, i demanen al monopoli de les telecomunicacions que destini més recursos a garantir els serveis que presta.

L’enrenou que estan causant els recents ciber-atacs, i que no són els primers que es registren aquest any –al gener es va produir una onada d’atacs de DDos en només tres dies-, fa que alguns d’aquests ‘streamers’ no puguin treballar amb normalitat. No obstant, cap d’ells s’ha plantejat canviar de residència per assegurar-se un millor servei.