Ataquen un centre de vacunació a Tolosa

Andorra la VellaDiversos individus han atacat, la matinada de dimecres passat, un centre de vacunació contra la Covid-19 situat a la localitat de Sant Orenç de Gameville, a deu quilòmetres de Tolosa. El grup de persones ha trencat la porta amb una palanca i ha destruït 3.500 dosis de Pfizer, a més de trencar el mobiliari i el material informàtic del recinte.

La policia investiga les causes de l'incident, que ha fet malbé els vaccins que s'haurien pogut posar durant quatre dies. Segons ha explicat l'alcalde de Sant Orenç, Dominique Faure, "encara és aviat per determinar els motius de l'atac" i ha avançat que esperen poder recuperar l'activitat del centre durant el cap de setmana. Per la seva banda, l'alcalde de Tolosa, Jean-Luc Moudenc, també ha condemnat l'atac i ha recordat que la vacuna "és l'única arma que tenim contra la pandèmia".

Prop d'un miler de persones es vacunen cada dia al centre de Sant Orenç. A principis d'agost, un centre d'infermeres de la mateixa localitat també va patir actes vandàlics.