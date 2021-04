Augment del 4% per a les subvencions a federacions i clubs esportius

Andorra la VellaLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han presentat aquest dijous al matí les subvencions esportives aprovades pel Govern per a l’exercici 2021. Les ajudes pressupostades, previstes a les entitats esportives legalment constituïdes, al Comitè Olímpic Andorrà i a les federacions, arriben fins a un total de 38 entitats amb una quantitat total de 3.560.830,25 euros. Això suposa un increment de més de 130 mil euros pressupostats respecte al 2020, el que representa un 4% més. “Apostem de manera decidida per donar suport al sector i a les entitats amb la dotació pressupostària més alta de l’última dècada”, ha expressat Riva.

La ministra ha recordat que com cada convocatòria la bossa total pressupostada es divideix en dues i aquesta primera compta amb una inversió de 2.867.817 euros. La resta de diners es mantenen per una segona convocatòria. Riva ha especificat que enguany la reserva econòmica és més gran degut a què hi ha factors externs que condicionen les activitats esportives: situació sanitària, restriccions de mobilitat i reduccions, i anul·lacions de competicions.

Subvencions a entitats esportives

Entrant al detall de les ajudes donades a les entitats, Ruiz ha destacat que hi ha un total de 21 federacions que mantenen el pressupost respecte a l’any passat, com ara la Federació Andorrana de Muntanyisme, de Natació o Rugbi. Per altra banda, el secretari d’Estat ha explicat que han incrementat la dotació pressupostària de Karate, l’Automòbil Club Andorra (ACA) i la Federació Andorrana de Tennis. En aquest últim cas, Ruiz ha explicat que l’increment, principalment, s’explica perquè part dels fons atorgats es destinen al projecte esportiu de la jove andorrana Victòria Jiménez.

A part de la dotació pressupostària aprovada, Riva ha explicat que el ministeri atorga suport addicional a les entitats i clubs a través d’inversions directes al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO). La titular de Cultura i Esports ha apuntat que el projecte s’emmarca en el pla de Govern, Horitzó23, amb la voluntat que el CTEO es converteixi en el centre de referència pels esportistes d’alt rendiment, a més d’oferir les instal·lacions i els serveis als esportistes professionals residents al país i promocionar el centre com a infraestructura de referència per a estades esportives d’alt nivell a Andorra. Així, al llarg de l’any passat es van invertir més de 168 mil euros amb la renovació i ampliació de l’equipament i material esportiu així com amb la renovació de la gespa del camp de futbol.