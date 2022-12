Augment del cost del peatge del Túnel del Cadí pel 2023

Andorra la VellaEl peatge del Túnel del Cadí per a turismes s'apujarà fins als 13,48 euros tot coincidint amb el canvi d'any, aquest diumenge 1 de gener. És un augment del 6,6% respecte dels 12,64 € que s'han pagat fins aquest any, segons ha informat Ràdio Seu. La via que connecta la Cerdanya i el Berguedà es manté com la més cara de les que gestiona la Generalitat, que incrementaran els preus entre un 6,57% i un 7,3%, segons l'ordre signada pel conseller Territori, Juli Fernández, publicada aquest divendres al DOGC.

Encara pel que fa a la C-16, a les autopistes d'Autema (autopista Terrassa-Manresa i eix Sant Cugat-Terrassa) l'increment serà d'un 7,19%. I al Túnel de Vallvidrera, el peatge en hora vall per a un turisme passarà dels 4,04 euros als 4,34 euros, mentre que en hora punta serà de 4,88 euros davant els 4,56 euros actuals. A les vies d'Aucat (C-32, eix Castelldefels-Sitges-el Vendrell) és on hi ha l'augment més fort, del 7,3%. En el cas del túnel del Cadí, els canvis no afecten els residents a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà, que des del 2007 gaudeixen de gratuïtat mitjançant una bonificació del 100%. A les altres comarques on hi ha vies de peatge de la Generalitat també existeixen mesures semblants de descompte per als respectius residents.

Fonts del Departament de Territori han concretat que les noves tarifes s'han fixat agafant la variació anual de l'IPC del mes d'octubre, que va ser del 7,3%, tal com estableix la fórmula de càlcul automàtic, en què es pren de referència del desè mes de l'any anterior. A banda, també es té en compte el coeficient corrector que modula la variació de trànsit real i el previst fa tres anys.