Més d'un centenar de nous casos de violència de gènere des del gener

Andorra la VellaL'equip d'atenció a la dona víctima de violència de gènere ha atès aquest any 286 casos, 135 dels quals, nous. Així, si bé el volum total entre els mesos de gener i octubre és inferior en tres casos respecte de l'any passat cal destacar que s'incrementen els nous, que passen dels 117 del 2021 als 135 d'aquest any. La cap de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, atribueix aquest augment a què hi ha una major detecció i això fa que n'estiguin "aflorant" més. A més a més, ha destacat que el servei és cada vegada més conegut i això també potencia aquest increment. Entre les dones ateses torna a destacar que hi hagi un 14% que tenen entre 18 i 27 anys, amb la qual cosa s'evidencia que la violència es continua donant de forma molt important entre la gent jove i que, per tant" cal continuar-hi treballant", incidint en l'educació, tal com ha subratllat Porras. Des del departament de Polítiques d'Igualtat s'ha volgut incidir aquest any de manera especial en les violències sexuals i per aquest motiu s'ha endegat una campanya que llença diferents missatges adreçats als nois i a les noies i que s'ha començat a difondre a pubs i discoteques.