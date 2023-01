Augmenten de les introduccions de droga al país per a consum propi

Andorra la VellaEl cap de la unitat d'investigació operativa de la policia, Josep Lluís Martínez Artuñedo, afirma que avui dia "hi ha molt més consumidor que puja la droga pel seu consum" i després venen una part del producte per costejar-se la despesa. Ho ha manifestat a RTVA, on ha indicat que "abans" es desplaçaven als països veïns, es comprava una certa quantitat de droga, la portaven a Andorra i la distribuïen en petites quantitats per vendre-les als consumidors.

Tot i que Artuñedo considera que s'han reduït el nombre de decomisos d'estupefaents des de la pandèmia del coronavirus, puntualitza que les drogues més controlades són la marihuana i l'haixix. També comenta que els preocupa especialment la venda als joves d'aquestes substàncies perquè cada cop el cànnabis conté nivells de TCH més elevats i que provoquen més addicció.