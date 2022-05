Autea rep l'acreditació com a entitat prestadora de serveis socials i sociosanitaris

Andorra la VellaL'associació del trastorn de l'espectre de l'autisme d'Andorra (Autea) ha estat acreditada com a entitat prestadora de serveis socials i sociosanitaris per part del Govern. El servei de temps de lleure específic 'Grup Jove', amb més de tres anys d'activitat, serà el primer programa d'Autea que passarà a formar part de la cartera de serveis socials i sociosanitaris.

Aquest servei va ser creat per l'entitat l'any 2019 a demanda de nombroses famílies de l'associació preocupades per l'aïllament i la manca d'interaccions socials dels seus fills quan arriben a l'adolescència. Aquest programa ofereix suport i acompanyament a joves amb TEA d'entre 17 i 30 anys perquè puguin aprendre habilitats socials i millorar la seva inclusió en la comunitat.

Des d'Autea es vol agrair la confiança rebuda tant per part dels associats, com de diferents entitats i ciutadans del país, així com del personal del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat.