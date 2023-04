Autocars Nadal denuncia Govern per obligar-los a pagar el cànon de concurs de línies nacionals L1 i Bus Exprés

Andorra la VellaLa companyia Autocars Nadal acudirà a la justícia després d'esgotar totes les vies administratives per no pagar el cànon de concurs de les línies nacional L1 i Bus Exprés, tal com informa RTVA. Al·leguen que la condició per pagar aquesta taxa era la d'obtenir beneficis, cosa que no es va produir a causa de la pandèmia.

El seu director general, Bartomeu Gabriel, explica que s'agafen al contracte i al plec de bases i que no ho poden pagar. No estan satisfets amb la resposta de l'administració, que els insta primer a pagar i després a negociar.