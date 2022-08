Avís groc aquesta tarda per tempestes i calamarsa

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha fixat avís groc per aquesta tarda davant del risc de tempestes i calamarsa. Concretament, la franja horària on es preveuen els ruixats és entre les tres i les cinc de la tarda. Per aquest motiu, Mobilitat ha demanat prudència als conductors que agafin vehicles aquesta tarda. Segons la previsió, la dorsal anticiclònica mantindrà el sol i la calor fins al migdia, però a la tarda es formaran alguns núvols que poden deixar ruixats que podrien ser tempestuosos i la possibilitat de calamarsa. Les temperatures màximes d'avui seran de 30ºC a Andorra la Vella, 25ºC a 1500 metres i 16ºC al Pas de la Casa.