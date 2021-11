Avís groc, per neu i vent, fins dimecres al migdia

Andorra la VellaEl canvi de temps i l’entrada d’aire fred ja es deixa notar a les valls des d’aquest dimarts a primera hora. Segons el servei meteorològic nacional, hi ha un avís groc per vent i acumulació de neu que durarà fins aquest dimecres al migdia. Recordem que el groc significa que s’estableix un “perill moderat”, és a dir, que “no existeix perill meteorològic per a la població en general encara que sí per a alguna activitat concreta. Aquest nivell no genera cap alerta però s’aconsella seguir l’evolució de les prediccions meteorològiques”.

De fet, tot i que els avisos no entren en les previsions a més llarg termini del servei meteorològic, podria ser que tant l’acumulació de neu com el fort vent continuïn sent notícia al país fins a final de setmana. És previst que les temperatures segueixen caient i que baixi la cota de neu, que dijous se situa a uns 1.300 metres durant tota la jornada. Tot i que encara queden dies i, per tant, les previsions a llarg termini són poc fiables, durant el cap de setmana la cota de neu es podria situar als 900 metres.