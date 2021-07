'Baby boom' o 'Baby xof'?

Andorra la VellaEl confinament ens va ensenyar a teletreballar, ens va convertir en aprenents de xef i ens va donar l'oportunitat de conèixer una mica millor els nostres veïns, però definitivament, el confinament no va portar més nadons al món. Després d'un pronòstic ràpid que apuntava a un 'baby boom' general a causa dels mesos tancats a casa, les han confirmat que no hi ha hagut un augment de la natalitat, sinó tot el contrari. L'informe de projecció demogràfica de la població 2021-2031, que concreta que no es recuperaran els nivells anteriors a la crisi fins al 2030. Al Principat, l'any 2020 es van comptabilitzar 539 naixements (267 nens i 272 nenes), pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior, de 535, i alhora de les més baixes dels darrers deu anys. L'edat mitjana de les mares andorranes va ser de 33,58 anys, que hi arriben amb problemes de fertilitat que requereixen de reproducció assistida.

Sílvia Catalán, psicòloga especialista en sexualitat, parelles i relacions, considera que aquella predicció es va fer a l'inici de la pandèmia, "quan la gent, al saber que estaria uns dies a casa, s'ho va prendre una mica com un període de descans i això va fer que inicialment hi hagués una sensació de connexió amb la parella, però després, quan vam veure que això de la Covid-19 anava per llarg i era quelcom seriós, va augmentar la sensació d'angoixa, d'incertesa pel futur, van començar a aparèixer els conflictes de la feina... i amb aquest ambient és molt difícil que entre les parelles hi hagi trobades sexuals". Segons dades del departament d'Estadística, l'indicador conjuntural de fecunditat a Andorra és d'1,02 fills per cada dona, de les més baixes d'Europa. Aquesta dada, tal com apunta Catalán, es deu per diversos factors. "Les relacions de parelles actuals ja no són com les de fa unes dècades; abans, per tenir sexe en parella només feia falta que l'home volgués. En el moment en el qual evolucionem com a societat i per a una relació sexual, dues persones s'han de posar d'acord per fer una cosa, és més difícil que passi aquesta cosa, que no pas quan una sola persona havia de decidir", detalla. Encara que consideri que les relacions sexuals, en general, han disminuït -i com a conseqüència la natalitat-, no hi ha dubte que "ara els encontres íntims han millorat en qualitat". Un altre dels motius que indica la psicòloga, que els primers mesos de la pandèmia va rebre "una onada de pacients molt gran", és que hi ha més opcions per divertir-se i gaudir amb la parella. En el cas del confinament, també creu que "l'efecte sorpresa" hi va tenir a veure. "Si tu estàs tot el dia fora treballant, enyores la parella i quan arribes a casa, hi ha una activació física i pot produir-se la trobada sexual", explica.

El 'baby boom' tampoc es compleix a Catalunya

Andorra no ha estat l'única on la líbido no va augmentar durant el confinament. Aquesta setmana l'Institut d'Estadística ha confirmat que nou mesos després de l'esclat de la Covid-19, els naixements tampoc van créixer. El desembre del 2000 van néixer tot just 4.000 nadons, mentre que el desembre del 2020 van ser més de 5.000, una frenada en sec de la natalitat a l'hora de plantejar-se portar un fill al món.

La tendència a la baixa del nombre de naixements a Catalunya fa anys que s'arrossega i en els darrers dotze anys, el nombre de nadons no ha fet més que disminuir. Estadísticament, cada catalana té de mitjana 1,2 fills, una de les xifres més baixes de la Unió Europea. Les catalanes també són del grup de dones que més triga a tenir el primer fill.

Ni més nadons, ni més sexe

Més enllà de la baixa natalitat, la manca de relacions sexuals també ha estat una dinàmica habitual, segons apunta Catalán. I no només durant la pandèmia, sinó que el nombre de trobades íntimes entre les parelles s'ha anat reduint amb els anys. "Em trobo molt a la consulta amb persones que estan preocupades perquè creuen que no practiquen prou sexe amb les seves parelles, perquè hi ha la mala concepció social de què una parella va bé si té molt sexe", assegura la psicòloga. A moltes parelles, el confinament els ha servit per trobar-se en noves situacions: treballar en un mateix espai, conviure 24 hores al dia, dinar plegats... "i això fa que en moltes parelles s'hagi reforçat el vincle en un àmbit més aviat afectiu, i hagin après a relacionar-se d'una manera diferent que amb el sexe". Catalán, remarca, però, que també ha passat el cas contrari. "Les dades demostren que més que una baixada de la natalitat, el que hi ha hagut és un augment de separacions, perquè hem vist la parella en situacions que no estàvem acostumats", i explica que "recentment una persona va venir a la consulta i em va explicar que s'havia adonat que la seva parella era un tirà sentint com li parlava als seus companys de feina".