Badia és elegit degà del Col·legi d'Advocats amb l'objectiu de regular l'accés a la professió

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de gener de 2012, va ser notícia...

L'advocat Francesc Badia ha estat elegit, aquest dijous al vespre, nou degà del Col·legi d'Advocats. Tot i ser l'única candidatura que es presentava, l'elegit ha confirmat que 'estem molt contents i il·lusionats' per l'ampli suport que ha rebut la seva candidatura amb 257 vots dels 265 vàlids. Badia ha indicat que un dels seus objectius és la regulació de l'accés a la professió, ja que és un dels pocs països on encara es pot exercir tenint únicament la llicenciatura de Dret. A més considera que aquesta regulació s'ha de fer de manera urgent, sobretot en vista a l'obertura econòmica que permetrà que els professionals de fora vinguin a treballar a Andorra.

L'assemblea general del Col·legi d'Advocats s'ha celebrat aquest dijous al vespre a l'Hotel Holiday Inn d'Andorra la Vella, i un dels punts de l'ordre del dia ha estat la votació de la nova junta. L'única candidatura que s'hi ha presentat és l'encapçalada per Francesc Badia, amb Sophie Bellocq com a secretària i Joan Monegal com a tresorer. La resta de membres són Anna Mas, Vanessa Durich, Jaume Ribert i Enric Giménez. Les votacions han demostrat un ampli suport a la candidatura, ja que dels 265 vots vàlids, 257 han optat per la papereta de Badia.

El nou degà ha assegurat que es farà una feina continuista amb l'engegada pel seu predecessor, Jean Miquel Rascagneres, i ha assenyalat com un dels principals objectius per a aquest mandat la regulació de l'accés a la professió. Badia ha explicat que a Andorra es pot accedir a l'advocacia tenint únicament la titulació universitària, però que 'a tots els països del nostre entorn' ja es demana també un any posterior en una escola d'advocats, o un màster, i que per tant no hi ha igualtat de condicions entre Andorra i els països veïns.

Aquesta equiparació és necessària, sobretot, per la urgència amb què es vol procedir a l'obertura econòmica. El degà considera que seria desitjable que es fes la regulació abans de l'obertura econòmica, ja que sinó no hi haurà les mateixes condicions per als advocats andorrans que per als estrangers, però admet que 'no estic segur que es pugui fer perquè requereix reflexió i diàleg', i que potser la urgència portarà a una situació que no serà la millor, però que en tot cas s'intentarà fer el més ràpid possible.

Altres objectius que es marca la nova junta del Col·legi d'Advocats són els referents a l'organització. Badia indica que vol donar més importància als antics degans perquè representin el col·legi en determinades ocasions. A més, vol que els col·legiats no exercents tinguin un paper més significatiu, i que es modifiqui el funcionament de les comissions. La nova junta també vol millorar les relacions dels advocats amb les altres institucions de la Justícia 'perquè això anirà en benefici de tots els ciutadans'.

Pel que fa a les lleis necessàries que caldrà impulsar, Badia ha destacat la de l'executor de sentències, els embargaments preventius i els procediments civils.

D'altra banda, l'assemblea general també ha aprovat la memòria d'activitats del 2011. D'aquesta se'n desprèn l'increment que han patit les guàrdies amb intervenció respecte de l'any 2010, passant de les 696 a les 832. Pel que fa a les consultes gratuïtes del Col·legi d'Advocats, s'han continuat oferint tots els dimecres, i s'han atès 345 consultes, 49 menys que al 2010. D'aquestes, el 27% han estat sobre temes laborals, el 30% sobre temes de família, el 14% sobre reclamacions, el 8% sobre temes relacionats amb la CASS i la resta sobre diverses qüestions.