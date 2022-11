Baixen els casos actius i pugen els hospitalitzats per covid

Andorra la VellaSegons ha informat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, al llarg dels darrers set dies s’han registrat 76 nous positius per coronavirus, una xifra que eleva els casos totals fins als 46.664, tot i que també s’ha donat d’alta a 88 persones, per la qual cosa les recuperacions totals arriben a les 46.407. Tot plegat provoca un lleuger decreixement dels casos actius, que a hores d’ara se situen en els 102 (-12). Les defuncions, però, es mantenen en 155. Hi ha dues persones hospitalitzades a planta i cap a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Durant la setmana passada no hi havia cap persona a l'hospital per covid.