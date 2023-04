La Batllia analitzarà la petició d'anul·lar les eleccions feta per Campos

Andorra la VellaLa demanda que va presentar l’advocat Emili Campos on impugnava les eleccions en considerar que en el vot judicial no s’havia mantingut la cadena de custòdia continua endavant. L’anàlisi de la demanda li ha correspost al batlle Xavier Colom que haurà de determinar si hi ha indicis o no per fer una instrucció sobre si el sistema de trasllat del vot judicial posa o no en perill la possibilitat d’alterar els vots.

Emili Campos no només ha engegat el procés de reclamació, sinó que vol que altra gent que va utilitzar el vot judicial es pugui adherir. Per això ofereix que les persones que també tinguin dubtes li paguin una quantitat com a despesa de la tramitació de la demanda.

La petició es basa en el fet que els vots van ser traslladats de la Batllia fins els comuns en unes caixes de cartó tancades amb cinta americana i custodiades per policies.