El bàtxelor de pilotatge, a punt

Andorra la VellaLa reunió setmanal de Govern ha donat llum verda a la creació del títol de bàtxelor en pilotatge comercial i en gestió de companyies aèries. Aquesta formació és una proposta de la Universitat d’Andorra en col·laboració amb l’Andorran Aviation Academy com a centre adscrit.

El bàtxelor ha de servir per formar professionals en el pilotatge i gestió de companyies aèries i, alhora, ha de preparar als estudiants per presentar-se a les proves externes d’aviació organitzades pels centres europeus acreditats per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) o presentar-se a tècnic certificat per EASA en diferents àrees.

El títol de bàtxelor té una càrrega de treball de 180 crèdits europeus distribuïts en sis semestres. El següent pas per tal que aquests estudis esdevinguin una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.