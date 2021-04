Benazet esvaeix dubtes a Montaner sobre la vacunació amb AstraZeneca

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, continua tenint dubtes al voltant de la utilització del vaccí d'AstraZeneca durant la campanya de vacunació. És per això que ha demanat novament al Govern "si estaria disposat a reconsiderar la seva posició com a mesura de precaució". Mitjançant resposta escrita, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que durant la segona setmana de març, molts països de la UE, i també Andorra, van aturar temporalment la vacunació amb AstraZeneca fins que l'OMS i l'EMA avaluessin el possible risc de patir esdeveniments trombòtics. Finalment, a finals de març el Govern va aprovar prosseguir amb l'administració d'aquest vaccí després de les valoracions favorables dels organismes internacionals.

Benazet recorda que el 7 d'abril, l'EMA va emetre una segona nota amb noves conclusions on es posava en relleu que podien aparèixer, molt rarament, episodis de trombosi. Tot i això, només divuit persones de 25 milions vacunades van traspassar. A més a més, l'EMA va concloure que no s'havia identificat cap factor de risc específic per a l'aparició d'aquests efectes adversos ni per edat, sexe o patologies prèvies.

De moment, continuen, "un possible mecanisme que podria explicar aquestes reaccions adverses seria de tipus immunològic", per la qual cosa Benazet apunta que amb aquesta nota, "l'EMA establia que l'aparició d'aquests quadres és molt poc freqüent, i que els estudis amb aquesta vacuna han mostrat la seva eficàcia en la prevenció de la malaltia i en la reducció del risc d'hospitalització i mort a causa de la Covid-19". En vista de les informacions publicades, el ministeri de Salut va decidir el 9 d'abril mantenir l'estratègia de vacunació amb AstraZeneca.

Al llarg de l'escrit, el titular de Salut dona múltiples exemples al voltant de la seguretat d'aquest vaccí. Referint-se a un informe recent de la Universitat d'Oxford, Benazet posa de manifest que hi ha "un risc entre vuit i deu vegades més alt de patir un episodi de trombosi venosa cerebral a conseqüència de la malaltia de la Covid-19 que a conseqüència de l'administració de la vacuna", fins i tot, "en les persones de menys de 30 anys".

Per concloure, el ministre cita un estudi de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària on s'afirma que el risc de patir trombosi amb la vacuna d'AstraZeneca és del 0,0006%, i ho compara amb el de les persones fumadores (0,28%), les dones que prenen anticonceptius orals (0,13%), els trajectes llargs d'avió (12%) i les dones en teràpia hormonal per la menopausa (0,06%).