El 'biker' Arnau Graslaub, nou talent patrocinat per Vall Banc

Escaldes-EngordanyAmb només 16 anys, Arnau Graslaub ja aspira a posicionar-se entre els quinze millors 'bikers' del món en la modalitat de descens. L'octubre del 2020, el jove andorrà es va proclamar campió d'Espanya i de Catalunya de descens en BTT i és per això que ha decidit fixar-se uns objectius encara més ambiciosos de cara a la temporada actual. La seva curta però exitosa trajectòria ha despertat l'interès de Vall Banc, per la qual cosa l'entitat bancària patrocinarà al 'biker' durant la temporada en curs.

Precisament, el director general de Negoci de Vall Banc, Sergi Martín, ha reconegut que "des de l'entitat estem molt contents de donar-li suport, ja que és pur talent i joventut". A més, ha destacat que l'andorrà "representa els valors que volem impulsar des de Vall Banc". La col·laboració se suma a les ja existents amb la tenista Vicky Jiménez, la piragüista Mònica Dòria i el pilot de ral·lis Àlex Español, a banda de l'aposta per l'escola de rugbi i altres patrocinis.

Per la seva banda, Graslaub ha manifestat que sense el suport de l'entitat bancària "els meus projectes ambiciosos serien impossibles", per la qual cosa suposa un impuls per "intentar complir el meu somni". Pel que fa al calendari, el 'biker' disputarà el 15 de maig a Portugal la segona prova internacional de la temporada, on hi haurà "quatre o cinc corredors campions de Copes del Món". Posteriorment, competirà en quatre copes catalanes, però té la vista posada a les Copes del Món que tindran lloc a Àustria, França, Eslovènia i Itàlia, així com al Campionat d'Europa.

Quant a la seva preparació, ha explicat que des del desembre fins a l'actualitat porta entrenant intensament amb només un dia de descans a la setmana. "He tingut alts i baixos, però ho he superat. Estic més preparat que mai per anar a una Copa del Món, sense cap mena de dubte", ha afegit. Així mateix, ha conclòs posant en relleu que els principals rivals a vèncer són els nacionals francesos i anglesos.