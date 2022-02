Biocoop rep un dels guardons del concurs d'Aparadors de la Cambra de Comerç

Andorra la VellaEl comerç Biocoop ha estat el guanyador del primer premi de la categoria 'Re imaginem un món millor per als infants' que aquest any s'ha inclòs al concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra de Comerç, de la mà d'Unicef dins del projecte Go Blue, i la col·laboració de MoraBanc. El premi consisteix en una cistella de productes d'Andorra dotada per Morabanc que, a més, també ha fet un donatiu a Unicef Andorra per cada establiment participant d'aquesta categoria.

Tal com informen des de l'entitat, els aparadors s'havien de decorar seguint el tema 'Re imaginar un món millor per a cada infant' amb el color blau com a protagonista cromàtic. Al final, la categoria ha comptat amb 5 establiments inscrits que van decorar els seus aparadors amb creativitat al voltant del color blau i la infància. Des d'Unicef valoren positivament la segona edició d'aquesta iniciativa, s'agraeix la participació dels comerços, de la CCIS i MoraBanc, esperant poder mantenir la categoria en les pròximes edicions del concurs d'Aparadors de Nadal.