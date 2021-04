BioNTech confirma que caldrà una tercera dosi de la vacuna de Pfizer per mantenir la immunitat

SabadellAmb dues dosis de la vacuna de Pfizer no n'hi ha prou per immunitzar-se de per vida contra el covid-19. Uğur Şahin, cofundador del laboratori alemany BioNTech, que va desenvolupar aquest vaccí, ha confirmat aquest dimecres que, passats entre nou mesos i un any de la segona injecció, caldrà rebre'n una tercera per tal que el nivell de protecció que ofereix la vacuna no baixi més del compte. I, a partir de llavors, s'haurà de repetir l'operació cada dotze o divuit mesos.

En una trobada amb periodistes, Şahin (que va fundar BioNTech el 2008 juntament amb la seva dona, Özlem Türeci) ha assenyalat que els vacunats amb Pfizer aconsegueixen la màxima protecció cotra el coronavirus set dies després d'haver rebut la segona dosi, però ha remarcat que aquest nivell no es manté estable. Els assajos clínics van determinar que la vacuna de Pfizer/BioNTech té una eficàcia del 95%, però un estudi dut a terme en condicions reals a Israel va elevar aquest percentatge fins al 97% de protecció contra els casos simptomàtics i greus de la malaltia. Ara bé, segons ha explicat Şahin, les dades demostren que sis mesos després d'haver completat la vacunació el grau de protecció ha baixat fins al 91%, i que al cap de vuit mesos encara és inferior. "Necessitarem una tercera dosi per fer créixer la immunitat i situar-la de nou prop del 100%", ha explicat l'immunòleg, i ha afegit: "La tercera dosi als nou mesos o, com a màxim, al cap d'un any pot ajudar a la protecció com a vacunació de reforç".

A partir d'aquí encara no hi ha dades concloents, però Şahin creu que "probablement" caldrà anar rebent "nous recordatoris cada any o potser cada divuit mesos", per tal de garantir que la protecció contra el covid-19 es manté en tot moment en els nivells més alts possibles. De fet, fa unes setmanes el conseller delegat de Pfizer, Albert Bourla, ja havia avisat que "probablement" caldria rebre una tercera dosi de la vacuna entre sis i dotze mesos després de la segona, i després noves injeccions amb periodicitat anual, tot i que va admetre que es tractava d'una hipòtesi que encara no s'havia confirmat.

D'altra banda, Uğur Şahin s'ha mostrat esperançat pel que fa a l'efectivitat de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la nova variant del covid-19 detectada a l'Índia. Segons ha explicat, aquesta nova forma del virus comparteix algunes mutacions amb la variant brasilera i la californiana. "Són mutacions que ja hem estudiat i contra les quals la nostra vacuna funciona, la qual cosa ens dona confiança", ha dit. De fet, segons ell, fins ara s'ha estudiat l'eficàcia del vaccí contra una trentena de variants, i en "pràcticament totes" (inclosa la britànica, que és la més estesa a Europa ara mateix) s'ha demostrat eficaç.

A més, el doctor alemany d'origen turc ha pronosticat que Europa podrà assolir la immunitat de ramat al llarg de l'estiu i complir, per tant, l'objectiu que des de fa mesos s'ha fixat la Comissió Europea. En la seva opinió, de fet, el continent haurà vacunat el 70% de la seva població (el llindar a partir del qual es considera que s'assoleix la immunitat de ramat) "al juliol, o a l'agost com a molt tard".