El bloqueig dels agricultors continua "de forma indeterminada"

SocietatL’accés al Pas de la Casa continua totalment bloquejat. El tall a la rotonda de la Croisade que connecta l’RN22 i l’RM30 continua sense data de finalització. Agricultors francesos han passat la nit en una espècie de ‘campament’ que s’ha establert a la carretera. Hi ha vehicles, hi ha foc i els manifestants han passat la nit. La durada és “indeterminada”, segons ha explicat un dels líders de les protestes a la premsa francesa. Les càmeres situades al Pas de la Casa mostren les imatges de la zona on es troben els concentrats.

El bloqueig va començar a les deu del matí de divendres. Els francesos que vulguin accedir a Andorra des de l’Arieja han de passar pel túnel de Puymorens i entrar per la Cerdanya i l’Alt Urgell.