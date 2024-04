Bloquejat un compte de Kosmos per l'afer de la Supercopa

Andorra la VellaLa jutgessa de Majadahonda que instrueix l'operació Brodie, de suposada corrupció vinculada a la Real Federació Espanyola de Futbol, ha ordenat en un acte d'aquest dilluns el bloqueig del compte bancari de l'empresa Kosmos Football, vinculada al president de l'FC Andorra, Gerard Piqué. La Guàrdia Civil vol comprovar si Piqué va pagar comissions a Rubiales per la Supercopa des dels seus comptes d'Andorra.

La jutge explica en el seu escrit que executa aquesta acció per a impedir que la societat pugui disposar de la comissió d'èxit de 3 milions d'euros, que percep per cada edició de la Supercopa a l'Aràbia Saudita des de la companyia SELA Company Sport, que podrà continuar efectuant els traspassos. La jutge atén d'aquesta manera la petició de la Fiscalia, per a assegurar els diners en cas que aquesta societat incorri en responsabilitats civils. Kosmos Football, associada a Piqué, està investigada en l'operació Brodie per corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig. El fiscal ha sol·licitat aquesta mesura de bloqueig del compte de Kosmos quan han transcorregut dos anys des que es van iniciar les recerques.