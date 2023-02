Bombers andorrans, Mossos i Policia Foral es formen per localitzar persones després d'un allau

Andorra la VellaEl cos de Mossos d'Esquadra ha compartit unes imatges en les seves xarxes socials que mostren la formació que han dut a terme efectius d'aquest cos, els bombers andorrans i la Policia Foral navarresa. És una activitat per aprendre a actuar per a localitzar persones després d'una allau. Les unitats canines, imprescindibles per a la localització de desapareguts, també han participat en la jornada.

Participem amb @BombersAndorra i @policiaforal_na en una formació de tres dies per localitzar persones després d’un allau. Les unitats canines dels tres cossos van practicar conjuntament tècniques de salvament en condicions extremes pic.twitter.com/fnBxpNRk52 — Mossos (@mossos) 20 de febrero de 2023