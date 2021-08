Els bombers, la institució més ben valorada del país

Andorra la VellaEl Cos de Bombers, amb una nota de 8,63, és la institució més ben valorada del país, segons revela l’enquesta del PARS (Panel Andorrà de Recerca Sociològica) realitzada entre 469 persones la passada primavera. En segona posició els entrevistats destaquen el Cos de Banders, amb una nota mitjana de 7,40, i en tercera el servei de policia, amb un 7.

Els segueixen el Govern, que obté una nota de 6,51 i el Raonador del Ciutadà, amb un 6,39. El Consell General (6,27), el servei de Duanes (6,26), la Universitat d’Andorra (6,25) i els comuns (6,15) són el grup d’institucions que se situen en la franja d’entre 6 i 7 punts.

Per sota del 6, amb un 5,46 de nota mitjana, els enquestats valoren l’administració de justícia. Tanquen la llista les institucions del copríncep francès i el copríncep episcopal, totes dues amb notes per sota del 5.

El 54,8% puntua els bombers amb un excel·lent

En conjunt, més de la meitat dels enquestats a tot el país (54,8%) han valorat els bombers amb un excel·lent, o el que és el mateix, amb un 9 o un 10. Per parròquies, Ordino i Encamp són les dues que millor puntuació atorguen als bombers. Per grups d’edat, aquesta institució és també la que obté la millor valoració, sent els joves d’entre 15 i 30 anys els que els posen la nota més alta.

A l’extrem oposat, les dues institucions dels coprínceps són les que generen menys estima. La figura del copríncep francès suspèn en el conjunt del país si bé obté una nota positiva a Ordino, única parròquia on aprova amb un 5,44. El copríncep episcopal treu la millor puntuació a la capital i Sant Julià de Lòria, però en cap de les set parròquies aprova. Per edats, la institució del copríncep francès obté la millor qualificació entre els joves de 15 a 30 anys, mentre que la representació episcopal té la millor nota entre els majors de 45.