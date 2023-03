Els bombers preveuen obrir 9 places noves

Andorra la VellaEl director del cos de Bombers, Jordi Farré, ha anunciat aquest dijous al migdia que el cos especial preveu obrir 9 places noves, per cobrir set vacants per jubilació que es donaran durant el 2023 i dues per la defunció de dos membres actius succeïdes aquest darrer any. "Amb el nombre que estem ara és per cobrir les operatives i les funcions de les unitats que tenim actualment. Si poguéssim disposar de més personal, podríem desenvolupar moltes més tasques que ara, ja que pel nombre d'hores no podem fer. Hem de créixer i necessitarem més efectius", ha assegurat Farré.