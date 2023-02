Bones sensacions amb les mesures per estabilitzar l’edifici desallotjat de l’avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha fet públiques les conclusions de l'informe dels tècnics respecte a les mesures per a estabilitzar l'edifici desallotjat de l'avinguda Santa Coloma. Hi ha bones notícies, i és que asseguren que un cop transcorregut el cap de setmana, poden afirmar que el pla està funcionant. Tot i això, volen donar-se un marge d'entre 24 i 48 hores més per fer el seguiment dels aparells de control abans de prendre la decisió sobre la possible tornada a casa dels veïns reallotjats.

Durant les pròximes hores s'esperen novetats definitives al respecte.