El brot de Covid-19 de la UE Engordany afecta 4 persones

Andorra la VellaLa UE Engordany ha patit un petit contratemps en la preparació de la pretemporada, després que fa una setmana es detectés un cas positiu de Covid-19 a les seves files. Un cop fet el rastreig d'aquest cas, tant en les persones que formen part del dia a dia del club com en els contactes habituals, a dia d'avui, set dies després de detectar el cas, només tres persones més han donat positiu, totes elles relacionades amb l'entorn del club. Fonts de Govern apunten que el brot no hauria d'anar més enllà, ja que després de fer els cribratges preceptius i el rastreig, només s'havien detectat aquests tres nous casos. No obstant això, es continuarà amatent en els propers dies per si es produeix qualsevol situació que pogués fer témer per un contagi més elevat.