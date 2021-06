El bus a la demanda d'Escaldes-Engordany, en marxa

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany posa en marxa aquest dilluns mateix el servei de bus a la demanda, un projecte que tant la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, com la cònsol major, Rosa Gili, han qualificat d'"innovador" perquè és la primera vegada que la parròquia comptarà amb un servei de bus comunal i a més a la demanda. De moment el projecte arrenca com a una prova pilot de sis mesos, però s'espera que sigui un èxit i que "vingui per a quedar-se".

"No és un bus tradicional", ha destacat Vendrell, ja que la voluntat del comú era que no hi hagués un vehicle que estigués "fent voltes" per la parròquia i que en alguns moments anés buit, ja que es buscava un sistema "més eficient" per a la preservació del medi ambient, tal com ha comentat la cònsol major. "Seria contraproduent al que volem, que és reduir les emissions", ha emfasitzat Gili que ha afegit que es pretén que aquest sistema sigui una alternativa al vehicle privat.

El nou servei funcionarà amb una aplicació, Ride Pingo, que els usuaris es podran descarregar i a través de la qual, ja sigui al moment o amb antelació de dies o hores, podran indicar el punt d'origen i el punt d'arribada per demanar el servei. També hi haurà l'opció de trucar al 77 55 77 per fer la reserva. "Es tracta d'un servei que s'apropa a la ciutadania i no al revés", ha incidit Vendrell, que ha afegit que l'usuari rebrà un SMS anunciant l'arribada del bus perquè d'aquesta manera no s'hagi d'estar esperant al carrer. La consellera ha incidit en el fet que no es tracta d'un servei de taxi ja que s'haurà de compartir amb altres usuaris i ha destacat que és un sistema "eficient i competitiu".

Durant el mes de juliol serà gratuït i a partir de l'agost caldrà pagar un euro per un bitllet senzill i 20 euros per a un abonament mensual. Tal com ha destacat Vendrell està sobre la taula la integració tarifària i és una qüestió que s'està treballant ja que des del comú s'han prioritzat altres fases com per exemple l'aplicació i triar els busos. En aquest sentit, la consellera de Medi Ambient ha explicat que el servei començà a funcionar com una prova pilot i que es poden anar fent ajustaments.

El transport s'oferirà de dilluns a divendres de les set del matí a les deu de la nit i els dissabtes, diumenges i festius entre les nou del matí i les deu de la nit. En hores punta hi haurà quatre autobusos en funcionament i dos en les hores de menys afluència. En aquest sentit, Vendrell ha destacat que la xifra de busos es podria incrementar si hi ha molta demanda. Així, ha afegit que gràcies als estudis que s'han pogut fer en col·laboració amb el Govern s'ha detectat que "hi ha molt volum de vehicles" que circulen per la parròquia i consideren que si un centenar de persones fa servir aquest servei al dia ja serà una xifra important. "Estarem contents", ha valorat Vendrell. De fet, ha manifestat que ja hi ha gent que demana per la proposta i s'hi ha interessat. A més, tal com ha afegit Gili, per donar-la a conèixer es faran accions concretes com enviar fulletons a les cases.

La cònsol major ha recordat que el transport comunal "era un tema que la parròquia tenia pendent" i era una promesa electoral. Ha reconegut que posar-lo en marxa és "un repte perquè és una cosa innovadora" però des de la corporació es mostren "confiats" que funcionarà. Gili també ha explicat que el servei farà la funció de bus turístic, ja que pujarà fins a Engolasters.

Durant la presentació, l'assessora de projectes estratègics del comú d'Escaldes-Engordany, Montserrat Martell, ha emfasitzat que els pilars d'aquest projecte són l'aplicació a través de la qual fer les reserves; la flota de busos; els conductors, que hauran d'integrar una nova manera de fer, ja que caldrà que estiguin pendents del GPS per si hi ha peticions; el centre de trucades i el públic.

A l'últim i qüestionada sobre el neguit que poden tenir els ciutadans quant al fet que hagi deixat les files del PS, la cònsol ha assegurat que "tothom pot estar perfectament tranquil perquè no canvia res" i ha afegit que la majoria es va presentar amb un programa que és el que executaran.