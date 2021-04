El bus a demanda de Canillo registra gairebé 1.500 trajecte en el primer mes de funcionament

CanilloL’Uclic, el nou servei de bus a demanda de Canillo ha registrat gairebé 1.500 trajectes en el seu primer mes de funcionament. Des de la seva posada en marxa el passat 1 de març, 200 clients han fet ús com a mínim un cop del transport que connecta els pobles de la parròquia. De mitjana, un usuari ha optat més de 7 vegades per aquesta iniciativa de mobilitat pionera a Andorra.

El canal més utilitzat per a fer la reserva ha estat l’app amb un 93%, seguit de la pàgina web amb prop d’un 4% i de les trucades telefòniques a la centraleta amb un 3%. La mitjana de reserves per client és de 6,7 vegades. L’app l’Uclic ja compta amb 522 descàrregues.

Pel que fa els punts d’entrega i de recollida més freqüentats coincideixen en els pobles de Canillo, El Tarter i Soldeu. Els horaris més sol·licitats són els que van de 7:30 a 8:30h, a mig matí (11:30h), a les 16h i a les 19h.

L’Uclic és una iniciativa que s’ha ideat tenint en compte les necessitats geogràfiques de la parròquia que compta amb nuclis urbans allunyats entre si així com també ho estan de la carretera general. També és una opció de mobilitat eficient i sostenible ja que els busos no estan permanentment en circulació, si no que es desplacen només quan hi hagin reserves prèvies fetes.

L’Uclic funciona actualment amb un bus i opera de dilluns a diumenge de les 7h a les 21h. Desplaçar-se amb aquest bus és gratuït durant la prova pilot.