Es busca mobiliari per al Centre Residencial d'Educació Intensiva

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana la convocatòria d'un concurs públic per al subministrament i instal·lació de mobiliari per al Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI). Les obres per reformar l'antiga residència Solà d'Enclar d'Andorra la Vella per instal·lar-hi el CREI es troben en una fase avançada i, per aquest motiu, es licita ara el lliurament i muntatge del mobiliari.

El concurs és nacional, de procediment obert i de modalitat de contractació urgent. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern, concertant cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s'entregarà en paper o bé en una clau de memòria d'acord amb els preus públics vigents.

Les ofertes s'han de presentar en un sobre tancat, en horari d'atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 24 de novembre del 2021.