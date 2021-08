Es busca a TheGrefg

Andorra la VellaQuè seríeu capaços de fer per conèixer el vostre ídol? Quan l'Herminia Rodríguez li va preguntar al seu fill què volia pel seu regal de comunió, l'Hugo ho va tenir clar. "Vull anar a Andorra a veure en TheGrefg en persona", li va sentenciar. I de res va servir que l'Herminia tingués mig tancat un viatge a Disneyland París, -el somni de qualsevol infant de nou anys-, perquè la decisió de l'Hugo era ferma. Va fer la comunió el passat 26 de maig a la localitat de Cancienes, una de les set parròquies del municipi de Corvera d'Astúries, i arribat l'estiu, -i havent cancel·lat la prereserva de París-, han vingut a passar uns dies a Andorra per intentar complir el desig de l'Hugo. "Som conscients que és com buscar una agulla en un paller, però si és el que vol el meu fill, tots li donem suport", afirma l'Herminia. I és que no han vingut sols, des d'Astúries, han arribat en una furgoneta cinc nens i tres adults, entre tiets i cosins. "Els meus amics em diuen que estic boig per no haver volgut anar a Disneyland, però és que des del primer moment que vaig veure un vídeo de TheGrefg que l'he seguit. M'encanta tot el que fa i els consells que dona per als videojocs, és el meu youtuber favorit", explica amb emoció l'Hugo.

Com la majoria de persones que superen els quaranta anys, l'Herminia no sabia qui era TheGrefg fins que el seu fill n'hi va parlar. Uns mesos després el va veure al programa El Hormiguero, on el jove youtuber hi va anar per parlar del seu trasllat al Principat d'Andorra. "Jo veia que molta gent el criticava a les xarxes socials perquè havia marxat d'Espanya i l'insultaven perquè deien que era per no pagar impostos. Aleshores vaig enviar un missatge defensant-lo i una noia em va respondre dient que era veïna seva, que vivia sobre la carretera d'Engolasters i que havia comprovat la bona persona que era". Amb aquesta informació, la família ha viatjat a Andorra i només arribar ha empaperat tot el camí fins al llac amb un cartell on l'Hugo explica la seva història i deixa el telèfon mòbil per si hi ha sort i en TheGrefg el veu.

Mentrestant, proven amb una altra estratègia: passejar pel carrer Meritxell per si el veuen entrar en alguna botiga. Segons les mateixes xarxes socials del youtuber, TheGrefg es troba en aquests moments a Múrcia, però podria ser que el contingut no fos actual i ja hagués tornat de les seves vacances.

La recerca d'en TheGrefg és una cursa a contrarellotge, perquè l'Hugo i la seva família tornaran a casa diumenge, "si cal, marxem a última hora", diu la seva mare, "però dilluns hem de ser a Astúries perquè els adults tornem a la feina". A hores d'ara no sabem si l'Hugo aconseguirà el seu regal de comunió, però si una cosa va aprendre durant la catequesi és que la fe mou muntanyes, fins i tot, les d'Andorra.

L'Hugo, fan inconicional de TheGrefg