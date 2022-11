Caiguda d'un 35% de les demandes d'ajuda per cobrir despeses bàsiques

Andorra la VellaLa demanda d'ajudes per cobrir despeses bàsiques ha disminuït un 35% en comparació a les registrades l'octubre del 2021. Segons informa Andorra Televisió, des del gener s'han atorgat prestacions a poc més de 1.300 famílies, mentre que durant el mateix període del 2021 van ser, aproximadament, 1.800. En xifres globals, Afers Socials ha destinat 3,4 milions d'euros a aquest tipus de prestacions.

D'altra banda, el director del departament d'Afers Social, Joan Carles Villaverde, destaca que els ajuts a l'atenció residencial han augmentat, sobretot pel preu que l'usuari ha de costejar. "La gent gran arriba un moment que necessita costejar-se entrar a un servei de residència de 24 hores. Fora de la part del preu públic, hi ha la part que costeja l'usuari i si aquesta no arriba, es beneficiaria d'una prestació en aquest concepte. No sé quant s'ha incrementat, però a final d'any tinc clar que sortirà incrementat", indica.