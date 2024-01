Cairat centra la seva estratègia en l'Habitatge a Preu Assequible

Andorra la VellaL'habitatge emergeix com la prioritat principal pel comú de Sant Julià de Lòria en els propers quatre anys. Segons RTVA, el nou cònsol, Cerni Cairat, destaca la necessitat de "patrimonialitzar el comú" amb un enfocament especial en l'obtenció de terrenys per abordar la problemàtica de l'habitatge. No obstant això, la limitació pressupostària del comú planteja un desafiament, ja que la construcció de pisos públics podria esgotar els recursos.

Per superar aquesta barrera, Cairat apunta cap a la col·laboració amb el sector privat per reduir costos. La proposta inclou treballar amb propietaris privats per rehabilitar propietats que puguin oferir habitatges a preus assequibles. A més, consideren la possibilitat d'adquirir pisos buits o obtenir terrenys mitjançant la cessió dels privats interessats en urbanització.