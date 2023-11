Una cambrera acomiadada per no treballar mentre esperava una prova de covid cobrarà 20.000 euros

Andorra la VellaUn centre esportiu va acomiadar per carta una cambrera de pisos perquè no s’havia presentat a treballar tres dies consecutius. La dona va portar l'acomiadament als tribunals en considerar-lo injustificat i demanava 20.000 euros d'indemnització.

En primera instància el centre esportiu va guanyar el cas, però la Sala Civil del Tribunal Superior va donar la raó a la cambrera i va fixar la indemnització de 20.060 euros, a més del pagament de les costes processals imputades a la societat.

El Centre Esportiu va portar el cas al Constitucional. Reclamava que Sala Civil no ha efectuat una anàlisi suficient dels elements fàctics i que ha realitzat una interpretació molt àmplia de la norma aplicable, circumstància que du a conclusions irraonables, fins i tot, absurdes i arbitràries.

El Tribunal Constitucional ha ratificat la decisió prèvia i ha donat la raó a la treballadora.

La sentència recull que "la treballadora va justificar des de l’inici la seva absència mitjançant aquests protocols sanitaris, és en va pretendre, com ho fa la societat recurrent, que la Sala Civil planteja mitjans de dret nous que no van ser evocats per la part apel·lant, i, que aquests mitjans la van situar en indefensió. Així, quan la Sala Civil considera que el context sanitari en vigor permet considerar la justificació de l’absència com a admissible en virtut del dret laboral per a un dels tres dies d’absència constatats, el seu raonament és precís, fonamentat en fets i en dret i no presenta cap caràcter irraonable, absurd o arbitrari. Quan la Sala Civil en dedueix que “en el pitjor dels casos” l’absència injustificada és de dos dies, circumstància insuficient per justificar un acomiadament, també du a terme una interpretació clara del dret laboral i la seva conclusió és igualment racional i està desproveïda de qualsevol caràcter arbitrari o il·lògic".