Campanya per l'ús del català als comerços i restaurants

Andorra la VellaDesprés de diverses queixes rebudes al Servei de Política Lingüística, i tenint en compte les xifres d'obertura de nous negocis al país, el Govern ha acordat aquest dimecres la creació, producció i l'execució d'una campanya de sensibilització sobre els deures lingüístics de les empreses -especialment les relacionades amb el comerç i la restauració- i els drets dels ciutadans a Fité i Associats per 57.726,87 euros.

Els treballs adjudicats, amb temps per a executar-se fins al 31 de desembre, consisteixen a crear, produir i executar una campanya divulgativa per promoure l'ús del català en l'atenció al públic, la retolació, la publicitat en suport físic o digital, la redacció de cartes de bars i restaurants o els tiquets de caixa dels establiments comercials.

Malgrat la iniciativa, el ministre portaveu, Eric Jover, ha reconegut que "les campanyes de sensibilització són una eina necessària, però no suficient". És per això que ha dit que des de l'executiu "hem de treballar en diverses línies" gràcies al suport de Política Lingüística com ara continuar promocionant les formacions entre els treballadors dels establiments.

En aquest sentit, ha recordat que també es disposa "d'una eina coercitiva" en cas que no es compleixi la norma que, com és evident, pot comportar sancions econòmiques.