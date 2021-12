La campanya de Nadal de Vall Banc farà donatius a favor d’Autea i de l’Associació de Síndrome de Down

Escaldes-EngordanyVall Banc estrena aquest dilluns la campanya de Nadal, amb un accent clarament social. Sota el hastag #moltmesquenadal, una felicitació nadalenca creada i dissenyada per sis joves amb altres capacitats del taller Anissa de Jecomdisseny, convida al públic a compartir un vídeo animat a les xarxes (https://youtu.be/PqOER6WwHak al qual també es pot accedir per un QR). Per cada compartició, l'entitat bancària es compromet a donar 0,50 euros a Autea i a l'Associació de Síndrome de Down.

"Els joves d'Anissa han treballat de valent dibuixant elements característics de Nadal basant-se en el que a ells els agrada i viuen amb la família", ha explicat la gerent de Jecomdisseny, Esther Rabassa. La tipografia utilitzada també ha estat creada per ells i "podem dir que és una tipografia amb molta personalitat i caràcter, que té un traç que no podríem aconseguir amb les tipografies del mercat", ha afegit.

Per la seva part, el director general de Negoci de Vall Banc, Sergi Martín, ha comentat el motiu de la campanya. "Volíem fer una campanya nadalenca amb un motiu molt social i proper al nostre país precisament en moments particularment complicats com els actuals" i Anissa ho reunia tot, ha manifestat. A més, també ha indicat que el procés d'elaboració ha estat molt creatiu i emocionant i el fet de proposar que es compateixi a les xarxes té un doble objectiu: "fer difusió d'aquests col·lectius que, amb altres capacitats, fan aportacions valuoses a la societat, i ajudar econòmicament a Autea i l'Associació de Síndrome de Down en els seus projectes".