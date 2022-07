Un campió del món arriba al celler de Pyrénées Andorra

Quasi sempre associem l'acció d'obrir una botella de vi per acompanyar un bon àpat, però cada vegada és més freqüent trobar-te amb amics o companys de feina (fora de l'horari laboral) per passar una estona agradable mentre es pren una copa de vi. Cada quinze dies, Pyrénées Andorra et fa una proposta vinícola i en aquesta quinzena del vi presenten Finca Azaya, escollit com el millor vi del món del 2019 per Decanter.

Finca Azaya

Finca Azaya prové de les bodegues Valduero que va néixer 1984, una de les bodegues pioneres de la Ribera del Duero. El vi en qüestió està elaborat a la finca de "Azaya La Grande" i "Las Barridas", dues vinyes ubicades a gran alçada, per sobre els 950 metres d'altitut, tret que ja dona al vi una particularitat especial.

La fitxa de descripció de Finca Azaya especifica que el vi ha estat catorze mesos dins una bota de roure de dos orígens i, posteriorment, ha estat dotze mesos més en botella. Amb una varietat 100% tempranillo i elaborat amb llevat autòcton que aporten al vi personalitat i caràcter. Des de la mateixa bodega, aconsellen que Finca Azaya s'ha de servir a una temperatura d'entre els dotze i setze graus.

Finca Azaya va obtenir un total de 97 punts per Decanter qui li va acabar atorgant la distinció del millor vi del món 2019. Cal dir que Decanter World Wine Awards és una prestigiosa competició de vins que va néixer el 2004 i ha acabat convertint-se en la més gran del món. I aquest vi tot terreny ja el pots trobar a Pyrénées Andorra. I si després de tot això encara tens alguna pregunta a fer, el sommelier del celler resoldrà tots els teus dubtes.