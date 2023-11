Una jornada de compres pot ser interessant, emocionant, divertida i carregada d'il·lusió per adquirir aquella peça de roba o article que tant desitges. Precisament, aquesta setmana és una d'aquelles en què les compres són les protagonistes. I és que en vistes de l'arribada de l'esperat 'Black Friday' d'aquest divendres 24 de novembre molts ja estan tafanejant allò que pretenen comprar aprofitant-se dels descomptes que ofereix l'acció comercial. Ara bé, no hem de perdre de vista que la jornada de compres també esgota i cal fer una parada per recuperar l'energia.

A la planta baixa de Pyrénées Andorra es troba l’espai Medacorba que presenta elaboracions gastronòmiques pròpies d’Andorra i dels països que l’envolten. A Medacorba, que respon al nom del pic que es troba al parc del Comapedrosa i que està ubicat entre Andorra, Catalunya i l’Arieja, el client podrà degustar diferents plats. Aquí poden consultar la nova carta de Medacorba.

A més de tota la varietat d'amanides i focaccies, Medacorba també ofereix un assortit d'entrepans i dolços. No obstant això, la novetat de Medacorba se centra en el fet que és el primer a disposar de cafè autòcton d'Etiopia de cos mitjà i també del de Columbia amb sabor intens i equilibrat. A més, l'espai gastronòmic de la planta baixa de Pyrénées Andorra també ofereix una gran varietat de te Chai Latte i Matcha Latte o els kombutxes.

Amb una decoració moderna i tocs de calidesa, Medacorba convida els clients a relaxar-se i gaudir d´una pausa merescuda.