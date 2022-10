Sushimore obre la primera franquícia a Andorra

Andorra la VellaSushimore, companyia especialitzada en franquícies de gastronomia japonesa i en dark kitchen, acaba d'inaugurar el seu primer local a Andorra, que se suma a l'obertura que va realitzar el mes d'agost passat a Lisboa. Aquest nou restaurant, que comptarà a més amb les marques de Gadea Group, Kaleka Poke Bowls i Pam Bao, oferirà només servei de delivery.

«Aquesta incorporació representa una fita per a Gadea Group, ja que l'any vinent és clau per a la internacionalització de la marca Sushimore», explica Roger Antelo, CEO de la companyia. «Continuarem treballant en l'expansió nacional, perquè ens queda molt recorregut a Espanya, però estem més que preparats per a fer el següent pas i, que a Europa, coneguin la fórmula Sushimore».

El de Sushimore és un model de negoci de baix cost que fusiona les franquícies amb les dark kitchen i que posa al consumidor en el centre de l'estratègia, continuen explicant des de la cadena. «Basada en la filosofia smart food, la marca dissenya alimentació amb ingredients frescos de qualitat, altament nutritius que aporten una experiència gastronòmica completa. Parlem de propostes totes elles que responen a les necessitats, preferències i comportaments de consum dels nostres diferents segments».

Subratllar, finalment, que amb aquest nou local Sushimore aconsegueix els 18 establiments operatius.