Les mones de Pasqua que uneixen tradició, artesania i disseny

Una de les protagonistes per excel·lència de Setmana Santa és la mona de Pasqua. Des de fa dies, totes les pastisseries del país ensenyen les seves creacions més dolces amb la xocolata com a ingredient principal. Les mones de Pasqua són típiques de moltes regions del món i són delícies que poden variar en forma, mida i decoració, però comparteixen la mateixa essència: ser un regal especial per a compartir amb la família i, més en concret, amb els fillols i filloles.

El forn i pastisseria de l’Espícula ha volgut mantenir el seu profund respecte cap a la tradició i l’artesania culinària. Dos conceptes presents en els rotllos de Pasqua que incorporen els petits ous de xocolata amb les plomes de colors. En aquest cas, la tradició diu que “el rotllo ha d’incloure tants ous com anys té el fillol o fillola”, segons explica el pastisser Jordi Morera. Entre els productes pastissers que més es venen aquests dies s'hi troben els ous solidaris de xocolata de l'Espícula. I és que amb la compra d’un d’aquests ous de xocolata negre, blanca o amb llet es destinen tres euros del seu preu total cap a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Una iniciativa solidària que davant l’èxit de l’any passat s’ha volgut repetir. A més, tal com explica Jordi Morera “a l’interior dels ous solidaris s'hi troba un passatemps que encara els fa més atractius per a la canalla”.

Les creacions de You Cakes by Estopiñán “també criden l’atenció dels més petits”, segons apunta una venedora de la secció d’alimentació de Pyrénées Andorra. I és que en el seu cas, casa Estopiñán ha volgut dissenyar una figura de xocolata ben reconeguda pel públic familiar com és el Tamarro que es troba en diferents colors.

La fantasia i els personatges més mediàtics fets de xocolata es troben entre les mones més sol·licitades. És el cas de Vallflorida Xocolaters que presenta una mona dedicada al Mic, el personatge més conegut del canal SX3 sense obviar les tradicionals figures d’animals, com ara, dracs, lleons o conills de xocolata. Creacions pastisseres que repeteix la casa Simon Coll Xocolaters que també es decanta per unes elaboracions atractives, com ara, comandaments de consoles, unicorns o patins de xocolata.