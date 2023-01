Cancel·lat l’esquí escolar de dilluns per la previsió de nevades intenses

Andorra la VellaEl Govern incrementa les mesures per disminuir l’afectació que pugui tenir a la xarxa viària el temporal de neu que es preveu que arribi les properes hores. Un temporal que afectarà a tot el Principat, especialment el sud del país. Així, el protocol indica que, en cas d'avís taronja per aquestes circumstàncies, es cancel·li preventivament l’esquí escolar de la jornada, en aquest cas la de dilluns. Caldrà esperar a l’evolució del temporal i les previsions per saber si l’activitat es manté per dimarts o també es veu cancel·lada. Les famílies rebran la informació a través dels canals habituals.

El ministeri d’Educació també ha acordat per a demà dilluns la sortida anticipada dels alumnes de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Avançant el retorn del Transport Escolar, es vol evitar col·lapses a la carretera, especialment un cop s’intensifiquin les nevades.

Així doncs, els alumnes que cursin estudis a partir de Segona Ensenyança podran veure modificats els seus horaris per tal de sortir del centre educatiu després de dinar. Demà al matí, Transport Escolar i els centres educatius concretaran els horaris de sortida adaptats per a cada escola i s’informarà a les famílies. Pel que fa als horaris d’entrada al matí, es mantenen sense modificació donat que les previsions meteorològiques no indiquen que hi hagi complicacions a primera hora del dia.