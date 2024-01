Cancel·lat l'Ordino Arcalís Pro per la manca de condicions de seguretat

Andorra la VellaOrdino Arcalís i el FWT lamenten comunicar que la segona prova de la temporada, l'Ordino Arcalís Pro, s'ha cancel·lat per la manca de condicions idònies fora pistes, les quals actualment no compleixen els mínims de seguretat per a una competició FWT Pro.Tot i que la muntanya es trobava en un estat òptim fa tan sols unes setmanes, la pluja i l'augment de les temperatures han fet malbé la neu fora de les pistes d'esquí, convertint les diferents àrees en perilloses per al freeride professional.

Tot i així, les condicions a les pistes d'esquí a Andorra continuen sent bones i les diferents estacions estan totalment operatives i permeten la pràctica de l'esquí així com la celebració d'altres esdeveniments de competició internacionals. Així, aquests dies s'han celebrat amb èxit l'ISMF World Cup d'esquí de muntanya, així com el 32è Trofeu Internacional Borrufa (amb 250 atletes de 27 països diferents) a la vegada que s'ultimen els preparatius per acollir la Copa del Món femenina d'esquí alpí a Grandvalira els propers 10 i 11 de febrer.

Els models meteorològics indiquen possibles nevades de cara al 10-11 de febrer. Malauradament, aquesta data és massa tard per encaixar amb la finestra de celebració de l'Ordino Arcalís Pro, que és de l'1 al 7 de febrer. Per això, el comitè organitzador de l'estació i el FWT han decidit conjuntament cancel·lar la competició d'aquesta temporada.

El fundador del FWT, Nicolas Hale-Woods ha manifestat que "Ordino Arcalís, Andorra, ha ofert algunes de les millors competicions de l'última dècada al FWT=. La quantitat de muntanyes perfectes per al freeride que hi ha en aquest país és realment impressionant. Riders, staff i fans sentim molt no competir aquest any a Andorra i ja tenim ganes de venir el proper hivern".

Per la seva banda, David Ledesma, director de Màrqueting de Grandvalira Resorts ha posat de relleu que "actualment Andorra gaudeix de molt bones condicions per a la majoria d'activitats d'esquí tant turístic com competitiu, però no per al freeride. Són coses que poden passar. Han estat 9 anys d'acció ininterrompuda del FWT a Andorra, incloent-hi tres reubicacions, per a un total de 12 competicions en 5 àrees diferents de l'estació, però aquest any les condicions fora de pista estan complicades i han portat l'organització del FWT a cancel·lar esdeveniment. Desafortunadament, les condicions de freeride a Ordino Arcalís no són adequades per a una prova FWT Pro. Desitgem a l'organització tota la sort del món per a la resta del Tour i ens posem a treballar per veure'ls de nou el proper hivern".

En aquest sentit, cal destacar que Grandvalira Resorts disposa actualment de més de 180 quilòmetres de pistes esquiables, l'oferta més completa dels Pirineus actualment, gràcies a l'extraordinària feina dels equips de terreny i a l'extensa xarxa d'innivació en la qual el domini inverteix cada any per millorar-ne la cobertura.

El següent i segon esdeveniment del FWT 2024 serà el Kicking Horse Golden BC Pro (Canadà), amb una finestra que va del 14 al 20 de febrer.