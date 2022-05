Canillo es disculpa pels paranys posats als vehicles del Tour Auto a Ransol

CanilloEl cònsol major de Canillo, Francesc Camp, s'ha disculpat mitjançant les seves xarxes socials pels paranys que es van posar als vehicles que participaven al Tour Auto i que la nit de dissabte es trobaven estacionats en una zona blava de Ransol.

"No hauríem hagut de posar els paranys", indica Camp, que explica que en aquella zona, i a causa de les poques places disponibles, "és només per a abonats". Els turistes poden aparcar en un pàrquing vertical proper, però sent temporada baixa "podíem haver estat més permissius".

Camp encara afegeix que, "no obstant, i no és cap excusa, si haguñessim sabut amb antelació la presència d'aquests vehicles, els hauríem pogut reservar unes places al parking vertical com vam fer amb vehicles d'equips nacionals que s'allotjaven a Ransol durant les finals de la copa d'Europa d'esquí".

Així doncs, el cònsol canillenc explica que s'acceptaran els plecs de descàrrec dels vehicles afectats i es retornaran els diners de les multes. "Des del Comú de Canillo ens excusem prop de l'organització per la mala imatge que haguem pogut causar a un esdeveniment que ha tingut una gran acollida al país", conclou Camp el seu text.