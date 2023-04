Canillo necessita més pisos de lloguer

CanilloEl cònsol major de Canillo, Francesc Camp, considera que l’oferta actual d’habitatge a la parròquia és insuficient i respon a les necessitats que té la població. Aquesta diferència entre l’oferta i la demanda provoca que els preus siguin molt alts. Respecte als edificis que Govern està comprant per convertir-los en habitatges a preu assequible, Camp ha manifestat que “si a Canillo es pot disposar d’algun edifici per poder habilitar pisos em sembla una molt bona notícia, però està clar que no serà suficient”. El cònsol veu que les unitats immobiliàries que pugui aportar l’edifici que està previst que Govern adquireixi a Canillo no servirà per solucionar el problema. En declaracions a Andorra Televisió, Camp ha incidit en què, malgrat no solucioni el problema, “qualsevol iniciativa que permeti posar pisos al mercat serà benvinguda”.