Cap a una oferta universitària de qualitat

Andorra la VellaDarrerament l'oferta d'universitats privades que s'instal·len al país s'ha incrementat, així com els plans d'estudi que ofereixen. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, reivindica que aquesta oferta serveix per "posicionar Andorra en l'àmbit internacional" i no només perquè els alumnes del país tinguin uns estudis al seu abast, ja que incideix precisament en el fet que moltes d'aquestes universitats ofereixen titulacions en línia i per tant moltes persones d'arreu poden descobrir el país a través dels estudis que s'ofereixen. En aquest sentit, la ministra reivindica aquesta obertura econòmica lligada al "coneixement".

Un dels grans reptes, destaca la titular d'Educació, és "garantir que aquestes universitats siguin de qualitat i els plans d'estudi també". Precisament per aquest motiu s'ha encarregat a una fundació un treball per determinar els mecanismes que s'han "de tenir per compaginar aquesta voluntat d'obertura amb la rigorositat i la qualitat". Aquest encàrrec ha de servir per determinar, entre altres, si cal reforçar el personal de l'Agència de qualitat de l'ensenyament superior (AQUA) i també si calen "modificacions legislatives o canvis en els processos".

"Hem apostat per ser un país que vol estar obert a què la gent vulgui venir a Andorra, també, en l'àmbit universitari, però sense renunciar a la qualitat del que hem d'oferir i per garantir-ho hem encarregat aquest estudi; a partir d'aquí prendrem les decisions de si hi ha d'haver algun canvi en els procediments d'obertura, dels requisits per a l'obertura", destaca Vilarrubla.

Malgrat aquesta oferta privada, la ministra reitera que "la universitat pública és l'UdA que fa molts anys que existeix i que penso que va ser una aposta molt bona" per tenir un centre d'ensenyament superior al país. També subratlla l'esforç que es fa des de la per oferir noves formacions "com aquest any el nou màster en educació i renovar els seus plans d'estudi".