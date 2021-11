La capital habilita 3.200 metres quadrats del terreny del Ribaló com a berenador

Andorra la VellaFa 10 anys, el 6 de novembre de 2011, va ser notícia...

El Comú d'Andorra la Vella ha inaugurat aquest dilluns el berenador del Ribaló, al carrer Gil Torres. El nou espai està situat en un terreny propietat del Comú que s'ha condicionat per tal que els ciutadans de la zona en puguin gaudir com a espai d'esbarjo, de berenador o per passejar els gossos. La cònsol major, Rosa Ferrer, ha explicat que s'hi ha fet una inversió de 9.800 euros per netejar, refer els murs de pedra seca, posar tanques a la zona i adquirir taules. A llarg termini, la previsió era fer-hi un equipament comunal amb aparcament i serveis com un centre de salut, però el projecte s'ha descartat per manca de disponibilitat pressupostària, ja que només habilitar el terreny i fer les proteccions contra la caiguda de rocs té un cost de quatre milions d'euros.

Del terreny del Ribaló, que té una superfície total de més de 7.000 metres quadrats, el Comú n'ha condicionat uns 3.200 per crear un berenador, a l'espera que quan la situació econòmica ho permeti, l'espai pugui acollir un equipament amb serveis comunals. La cònsol major, Rosa Ferrer, ha dit que amb aquesta mínima inversió, almenys els ciutadans poden gaudir d'aquest espai públic, en una zona mancada d'espais verds.

Ferrer ha destacat que és un terreny molt assolellat i que s'hi han col·locat taules de plàstic reciclat que imiten la fusta, per tal que el manteniment sigui mínim. A més, es permet l'entrada de gossos sempre i quan els propietaris recullin els excrements. A tal efecte, s'instal·larà pròximament un expenedor de bosses.

A llarg termini, l'objectiu és construir-hi un equipament amb serveis, aparcaments i un centre de salut, però de moment no hi ha disponibilitat pressupostària perquè només habilitar el terreny i fer les proteccions ja té un cost de 4 milions d'euros 'que en aquest moment el Comú no té'.